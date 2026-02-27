В Ярославской области фиксируют ожидание приема к врачам и планы по финансированию поликлиники

В Ярославской области сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация, при этом жители региона отмечают длительное ожидание приема к отдельным специалистам и обсуждают перспективы завершения строительства поликлиники.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости в городах области не превышает 10%, что свидетельствует о том, что эпидемиологический порог пока не достигнут. В то же время, согласно информации территориального фонда ОМС за январь 2026 года, более половины жителей региона положительно оценивают качество и доступность медицинской помощи.

Несмотря на это, жители сообщают о необходимости ожидания приема к таким специалистам, как окулист, невролог или ревматолог, в течение трех-четырех месяцев. Кроме того, поликлиника на улице Гоголя в Ярославле остается недостроенной более года.

Вопросы доступности медицинских услуг и инфраструктуры остаются актуальными для региона. Продолжительное ожидание приема к врачам может влиять на своевременность оказания медицинской помощи, что подчеркивает значимость развития системы здравоохранения.

Согласно информации Ярославской областной Думы, на завершение работ по строительству поликлиники планируется направить 169,2 млн рублей, которые будут перераспределены из бюджета предыдущего года. Власти региона продолжают контролировать ситуацию и информировать население о предпринимаемых мерах.