Диетолог Лобыкина рассказала о рисках отказа от животного белка для пожилых в пост

В период Великого поста у православных и Рамадана у мусульман многие верующие ограничивают рацион, в том числе отказываются от продуктов животного происхождения.

Диетолог Елена Лобыкина в беседе с изданием kuzbass.aif.ru отметила, что подобные изменения в питании могут быть нежелательны для пожилых людей. По её словам, исключение животного белка из рациона в этом возрасте связано с определёнными сложностями.

Лобыкина подчеркнула, что восстановить утраченные мышечные ткани пожилым людям бывает затруднительно. В связи с этим она считает, что во время поста лицам старшего возраста стоит рассмотреть возможность послаблений в диете.

Вопросы питания в период религиозных ограничений традиционно вызывают интерес у специалистов, поскольку рациональное потребление белка важно для поддержания здоровья в пожилом возрасте.

Эксперты рекомендуют пожилым людям внимательно относиться к своему рациону и при необходимости консультироваться с профильными специалистами при изменении привычного питания.