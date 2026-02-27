В Общественной палате предложили выдавать сертификаты питания беременным и матерям малышей

В России обсуждается инициатива по введению сертификата здорового питания для беременных женщин и матерей детей до двух лет. С такой идеей выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По словам Рыбальченко, сертификат может получить условное название «Тысяча дней» или «Первая тысяча дней». Предполагается, что документ будет предоставляться беременным и кормящим матерям, чтобы поддержать рациональное питание в этот период.

Инициатива направлена на поддержку семей с маленькими детьми и беременных женщин, а также на формирование культуры здорового питания с раннего возраста ребенка. Предлагается, что сертификат будет действовать в течение первых двух лет жизни малыша.

Первые тысячи дней, начиная с момента зачатия и до достижения ребенком двух лет, считаются важным этапом для формирования здоровья и развития. В этот период, по мнению специалистов, питание играет значимую роль.

Глава региона Дмитрий Миляев также высказал мнение о необходимости расширения вариантов использования подобных выплат, что может повысить эффективность поддержки семей с детьми.