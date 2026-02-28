Середюк отметил значительные перемены в больнице Кузбасса

В медицинском учреждении Кузбасса за последние пять месяцев произошли существенные изменения, сообщил Середюк. В больнице увеличился штат: к работе приступили семь врачей, четыре фельдшера и одиннадцать медицинских сестер.

В ближайшее время, по информации руководства, в учреждении начнет прием гинеколог-хирург. Кроме того, в здании открыт кабинет репродуктивного здоровья, оснащенный современным аппаратом ультразвуковой диагностики.

Кабинет гемодиализа теперь способен обслуживать на 50% больше пациентов, что расширяет возможности оказания специализированной медицинской помощи.

Расширение кадрового состава и обновление оборудования, по словам Середюка, направлены на повышение доступности медицинских услуг для жителей региона.

Также в этом году увеличено количество профилактических осмотров для работников угольной отрасли — пройти диспансеризацию смогут на три тысячи человек больше, чем ранее.