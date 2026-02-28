Мирослава Сергеенко рассказала о подходах при постановке онкологического диагноза

Появление онкологического диагноза связано с необходимостью выработки чёткого плана дальнейших действий, отмечает эксперт Мирослава Сергеенко.

Пациентам предлагают записаться на диспансерный учёт у профильного специалиста, что может способствовать формированию уверенности в процессе наблюдения и лечения.

В принятии решений по терапии участвует консилиум, куда входят онколог, химиотерапевт и радиотерапевт. Обсуждение может проходить как очно, так и с использованием телемедицинских технологий.

Сергеенко подчёркивает, что постановка диагноза часто сопровождается значительной психологической нагрузкой для пациентов.

Организация наблюдения и взаимодействие с медицинской командой рассматриваются как важные элементы поддержки, позволяющие пациентам ориентироваться в процессе лечения и принимать информированные решения.