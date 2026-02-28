Умеренное потребление кофе может снижать риск ряда заболеваний

Исследования показывают, что регулярное употребление кофе в умеренных количествах связано с понижением вероятности развития депрессии, диабета второго типа и некоторых нейродегенеративных заболеваний.

Ранее считалось, что кофе способен провоцировать гипертонию и аритмию, однако современные данные свидетельствуют о формировании толерантности к кофеину при умеренном употреблении напитка.

В то же время специалисты отмечают, что употребление кофе может представлять опасность для людей с неконтролируемой гипертонией, тревожными расстройствами, индивидуальной чувствительностью к кофеину или при чрезмерном потреблении — свыше пяти-шести чашек в день.

Вопросы влияния кофе на организм продолжают изучаться, поскольку напиток широко распространён и входит в ежедневный рацион многих людей.

Медицинские эксперты рекомендуют выбирать натуральный кофе и при наличии хронических заболеваний консультироваться с врачом для оценки индивидуальных рисков.