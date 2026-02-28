Жители Кировской области все активнее записываются к врачу через мессенджер MAX

В Кировской области отмечается рост использования цифровых сервисов для записи на прием к врачу. Одним из таких инструментов стал национальный мессенджер MAX, который жители региона выбирают наряду с другими платформами.

Пациенты могут воспользоваться мессенджером MAX для оформления записи к специалисту, что дополняет уже действующие сервисы, такие как портал "Госуслуги" и региональная система "К врачу". Кроме того, через мессенджер доступны телемедицинские консультации, что способствует повышению доступности медицинской помощи.

Власти региона подчеркивают, что внедрение цифровых решений облегчает взаимодействие между пациентами и медицинскими учреждениями. Это позволяет оптимизировать процесс записи и получения консультаций, особенно в условиях высокой нагрузки на поликлиники.

По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, современные технологии значительно расширяют возможности для получения медицинской помощи, однако не заменяют полностью очные визиты к врачу. Решение о необходимости личного приема остается за лечащим специалистом.

Использование цифровых сервисов, включая мессенджер MAX, рассматривается как дополнительная мера для повышения эффективности работы медицинских организаций и улучшения качества обслуживания пациентов.