Суд Череповца присудил компенсацию за ошибочный диагноз гепатита С

В Череповце городской суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда, связанного с постановкой ложного диагноза гепатита С 38-летней жительнице города.

Ситуация началась летом 2025 года, когда женщина прошла обследование в городской поликлинике № 1, где ей был проведён анализ крови на гепатит С. Полученный биоматериал был направлен для дальнейшего исследования в лабораторию областной клинической больницы № 2.

В августе того же года при госпитализации в областную больницу повторное тестирование не выявило маркеров вируса, что подтвердило отсутствие заболевания. Суд признал, что изначальный диагноз был ложноположительным.

В решении суда отмечается, что подобные ошибки могут затрагивать нематериальные права граждан на охрану здоровья. В данном случае женщине были причинены нравственные страдания, что стало основанием для компенсации.

Ответчиками по делу выступили городская поликлиника № 1 и областная клиническая больница № 2. Суд обязал медицинские учреждения выплатить компенсацию, подчеркнув важность соблюдения стандартов диагностики и информирования пациентов о результатах исследований.