Врачи Энгельсской больницы провели операцию 86-летней пациентке с переломом бедра

В Энгельсе Саратовской области специалисты городской клинической больницы оказали медицинскую помощь 86-летней женщине с переломом шейки бедренной кости.

Пациентка поступила в медучреждение с закрытым переломом левой бедренной кости, что потребовало оперативного вмешательства.

По информации больницы, хирургическое лечение прошло успешно, и в настоящее время начат процесс реабилитации.

Случаи перелома шейки бедра у пожилых людей могут представлять опасность для их подвижности и качества жизни, поэтому своевременное обращение за медицинской помощью имеет важное значение.

Медицинские специалисты подчеркивают, что при подобных травмах рекомендуется рассматривать возможность оперативного лечения и не откладывать обращение к врачам.