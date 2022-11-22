Продукты с высоким содержанием рибофлавина снижают давление - список того, что нужно есть

"Точно так же, как пища может увеличить риск гипертонии, изменения в вашем рационе также могут помочь снизить его. Одним из таких диетических изменений является увеличение потребления рибофлавина в вашем рационе. Рибофлавин также известен как витамин B2 и в основном содержится в продуктах животного происхождения, таких как мясо и сыр, но также присутствует в некоторых орехах и зеленых овощах", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Молочное молоко

Йогурт

Сыр

Яйца

Нежирная говядина и свинина

Субпродукты (говяжья печень)

Куриная грудка

Лосось

Обогащенные хлопья и хлеб

Миндаль

Шпинат

Наличие высокого кровяного давления или гипертонии означает, что давление в ваших кровеносных сосудах слишком высокое. Если это происходит, это создает дополнительную нагрузку на ваши органы, включая сердце, мозг и почки. Если его не лечить, это может привести к серьезным заболеваниям, таким как сердечные приступы и инсульты.Есть ряд факторов, которые могут повысить артериальное давление. К ним относятся избыточный вес, употребление слишком большого количества соли, курение и чрезмерное употребление алкоголя.Ранее МедикФорум писал о продуктах, вредных для печени.

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