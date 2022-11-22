Продукты с высоким содержанием рибофлавина снижают давление - список того, что нужно есть

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Продукты с высоким содержанием рибофлавина снижают давление - список того, что нужно есть

Одно исследование показало, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут значительно снизить кровяное давление, увеличив потребление рибофлавина.


Наличие высокого кровяного давления или гипертонии означает, что давление в ваших кровеносных сосудах слишком высокое. Если это происходит, это создает дополнительную нагрузку на ваши органы, включая сердце, мозг и почки. Если его не лечить, это может привести к серьезным заболеваниям, таким как сердечные приступы и инсульты.


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Есть ряд факторов, которые могут повысить артериальное давление. К ним относятся избыточный вес, употребление слишком большого количества соли, курение и чрезмерное употребление алкоголя.

"Точно так же, как пища может увеличить риск гипертонии, изменения в вашем рационе также могут помочь снизить его. Одним из таких диетических изменений является увеличение потребления рибофлавина в вашем рационе. Рибофлавин также известен как витамин B2 и в основном содержится в продуктах животного происхождения, таких как мясо и сыр, но также присутствует в некоторых орехах и зеленых овощах", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


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Продукты, содержащие B2, включают:
  • Молочное молоко
  • Йогурт
  • Сыр
  • Яйца
  • Нежирная говядина и свинина
  • Субпродукты (говяжья печень)
  • Куриная грудка
  • Лосось
  • Обогащенные хлопья и хлеб
  • Миндаль
  • Шпинат

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