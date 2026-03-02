Грибы не могут полностью заменить белковые продукты в рационе — мнение специалистов

Грибы продолжают привлекать внимание мирового фуд-бизнеса, однако их внедрение в ресторанные меню происходит постепенно. Причиной этого становятся опасения рестораторов относительно стабильности поставок и сложности расчёта себестоимости новых видов.

В современной гастрономии сохраняются два основных направления использования грибов: европейская кухня, где популярны сморчки, шампиньоны и трюфели, и традиционные русские блюда, включающие супы, пироги и заготовки.

С точки зрения пищевой ценности, сто граммов свежих грибов содержат около 3,09 грамма белка. При этом суточная потребность взрослого человека в белке составляет от 58 до 117 граммов, что делает грибы дополнительным, но не основным источником этого нутриента.

Эксперты отмечают, что из-за невысокой питательной плотности грибы не могут рассматриваться как полноценная альтернатива продуктам, богатым белками или углеводами. Для поддержания сбалансированного питания рекомендуется включать в рацион мясо, молочные продукты, овощи, фрукты и зерновые.

Специалисты подчеркивают, что разнообразие в питании остаётся важным условием для обеспечения организма всеми необходимыми веществами. Грибы могут быть частью рациона, однако не способны заменить основные источники белка и других питательных компонентов.