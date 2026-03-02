Эксперты ВНИИЗЖ сообщили о случаях бешенства у животных и важности диагностики

В России зафиксированы новые случаи бешенства среди различных видов животных, сообщили эксперты ВНИИЗЖ. По данным специалистов, чаще всего заболевание выявлялось у лисиц, собак и кошек.

Среди зарегистрированных случаев бешенства отмечено 73 случая у лисиц, 54 — у собак, 33 — у кошек, а также у крупного и мелкого рогатого скота, енотовидных собак, лошадей, хорьков, косуль, куниц и рысей.

В регионах, где вирус встречается наиболее часто, проводится активная лабораторная диагностика. Это позволяет своевременно выявлять новые случаи заболевания среди животных.

Бешенство характеризуется тем, что вирус распространяется по нервной системе, достигая слюнных желез и головного мозга, что приводит к тяжелым нарушениям.

В научном центре Россельхознадзора подчеркнули, что поддержание высокого уровня диагностики важно для контроля ситуации по всей стране и предотвращения дальнейшего распространения инфекции.