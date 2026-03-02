В Улан-Удэ открылась выставка кукол, отражающих особенности здоровья

В столице Бурятии организована выставка, на которой представлены куклы, созданные с учетом различных особенностей здоровья. Экспозиция привлекла внимание общественности к вопросам инклюзии и восприятия людей с ограничениями по здоровью.

Одной из участниц мероприятия стала Баярма Дареева, исполняющая обязанности председателя Бурятской региональной организации Всероссийского общества слепых. Она поделилась личным опытом, рассказав, что из-за болезни ей пришлось отказаться от привычных увлечений, включая фотографию, рукоделие и коллекционирование кукол.

Дареева отметила, что благодаря тактильному взаимодействию с куклами, выполненными с признаками сколиоза, ей удалось лучше понять, как проявляется это заболевание. По её словам, такие экспонаты помогают осознать физическое состояние людей с подобными особенностями.

Тема выставки подчеркивает значимость инклюзивного подхода и способствует формированию более внимательного отношения к вопросам здоровья и социальной адаптации. Представленные куклы служат инструментом для повышения информированности о различных состояниях и особенностях организма.

Организаторы отмечают, что подобные проекты могут способствовать развитию эмпатии и понимания среди посетителей, а также поддерживают диалог о необходимости создания доступной среды для всех категорий граждан.