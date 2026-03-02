В Костроме дом-интернат получил оборудование для тренировки когнитивных функций

В Заволжском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Костроме появилось новое оборудование для поддержки когнитивных способностей подопечных.

Тренажёры, предназначенные для развития памяти, внимания, логического мышления, мелкой моторики и координации, были переданы учреждению в рамках специальной церемонии 26 февраля.

В мероприятии приняли участие представители организации ДоброFON и специалисты портала Деменция.net, которые провели для жителей дома-интерната обучающий тренинг.

Когнитивная реабилитация считается важным направлением в работе с пожилыми людьми и людьми с инвалидностью, поскольку поддержка умственных функций может способствовать улучшению качества жизни.

В ходе встречи специалисты рассказали о возможностях профилактики деменции, показали упражнения нейрогимнастики и провели первичную диагностику состояния когнитивных функций.

Организаторы сообщили, что аналогичная поддержка планируется и для других городов, в том числе Пскова и населённых пунктов, имеющих статус городов воинской славы и трудовой доблести.