В Новосибирской области зафиксировано снижение числа новых случаев наркомании на 9%

В Новосибирской области отмечено уменьшение числа впервые зарегистрированных случаев наркомании по итогам последнего года.

Согласно официальным данным, показатель первичной заболеваемости составил 466 случаев, что на 9% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда было зафиксировано 512 случаев.

Статистика также указывает на то, что доля женщин среди лиц, употребляющих наркотические вещества, в регионе составляет 14%. Для сравнения, в среднем по стране этот показатель находится в диапазоне 20–25%.

Вопрос употребления психоактивных веществ среди беременных женщин вызывает обеспокоенность у специалистов, поскольку эта группа населения может быть особенно уязвимой.

Медицинские работники продолжают отслеживать динамику заболеваемости и подчеркивают важность профилактических мероприятий для снижения рисков, связанных с употреблением наркотиков.