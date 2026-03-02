Журналист 29.RU Юрий Скородумов рассказал о процедуре сдачи крови в Архангельске

Юрий Скородумов, журналист издания 29.RU, поделился опытом прохождения процедуры донорства крови на станции переливания в Архангельске.

Он подробно описал этапы: от записи по телефону в регистратуре до непосредственной сдачи крови и получения вознаграждения.

Скородумов отметил, что сдать кровь можно по будням, предварительно записавшись в определённые часы, а донорство сопровождается небольшой выплатой.

Собранная кровь используется для оказания медицинской помощи пациентам с травмами, ожогами, в ходе операций, родов, а также при лечении онкологических заболеваний и для производства лекарственных препаратов.

Донорство крови традиционно воспринимается как важная и социально значимая инициатива. Для получения звания «Почетный донор» требуется неоднократное участие в программе.

Журналист подчеркнул, что участие в донорстве может способствовать поддержке системы здравоохранения и оказанию помощи людям, нуждающимся в переливании крови.