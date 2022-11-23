«Глубокая и тупая» боль в пояснице сигнализирует о раковых опухолях в определенных органах

«В некоторых случаях боль в спине, наряду с другими симптомами, может потребовать срочного обследования, чтобы исключить экстренные или зловещие причины», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Боль в спине, сопровождающаяся изменениями в контроле кишечника или мочевого пузыря, или эректильной дисфункцией и постепенным прогрессированием глубокой тупой боли в нижней части спины/абдоминальной области, особенно если она сопровождается изменениями в работе кишечника или мочевого пузыря, длящимися более недели, или изменения эректильной функции, должны быть обследованы в срочном порядке».

Боль в спине — очень распространенная проблема и основная причина инвалидности и выходных. В подавляющем большинстве случаев боль в спине не является неотложной медицинской помощью или признаком чего-то зловещего.Многие люди страдают от болей в спине. Будь то легкая боль, связанная с неправильным сидением, или более сильная боль, вызванная травмой или инвалидностью, она может затруднить повседневную деятельность. Однако иногда это могло сигнализировать о чем-то более «зловещем».Боль в спине, сопровождающая другие заметные изменения, может сигнализировать о каком-то раке.Эти симптомы могут быть вызваны опухолями (доброкачественными или злокачественными) в органах брюшной полости (таких как матка, почки и простата). Камни в почках также могут вызывать аналогичные симптомы, и снова требуется ранняя диагностика и лечение.Если у вас есть какие-либо опасения по поводу боли в спине или любого из симптомов, упомянутых выше, вам всегда следует обращаться за медицинской помощью к соответствующему медицинскому работнику.Ранее МедикФорум писал о лечебным эффекте полоскания горла.

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