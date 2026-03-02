Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ среди школьников в Саратовской области

В Саратовской области за период с 23 февраля по 1 марта 2026 года зарегистрировано 13 965 случаев острых респираторных вирусных инфекций среди жителей региона. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, уровень заболеваемости среди школьников в целом по области соответствует эпидемическому порогу. В то же время в городе Саратове этот показатель оказался на 26% ниже установленного порога.

Специалисты отмечают, что в преддверии праздничных дней увеличивается посещаемость общественных пространств, таких как торговые центры и транспорт, что может способствовать распространению респираторных инфекций.

Тема заболеваемости ОРВИ традиционно актуальна в период массовых мероприятий и повышенной социальной активности, особенно среди детей и подростков, которые относятся к уязвимым группам населения.

В Роспотребнадзоре напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности, включая регулярное мытье рук, промывание носа слабым солевым раствором после возвращения домой и полоскание рта, чтобы снизить риск распространения инфекций.