В России менингококковая инфекция фиксируется вне зависимости от времени года

В последние годы менингококковая инфекция в России перестала проявлять сезонность и теперь регистрируется на протяжении всего календарного года. Об этом свидетельствует анализ данных за пять лет, проведённый профильными ведомствами.

Менингококковая инфекция вызывается бактерией менингококка и может протекать по-разному у разных людей. По информации специалистов, у большинства заразившихся заболевание не сопровождается выраженными симптомами.

В ряде случаев течение инфекции напоминает острые респираторные вирусные заболевания и не приводит к осложнениям. Однако, по статистике, у 1–3% пациентов возможно развитие генерализованных форм, таких как менингококковый сепсис или менингит.

Изменение характера распространения инфекции отмечается на фоне многолетних наблюдений, что может быть связано с различными факторами, включая эпидемиологические особенности.

Специалисты обращают внимание на необходимость дальнейшего мониторинга ситуации и информирования населения о возможных рисках, связанных с менингококковой инфекцией.