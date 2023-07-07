Инфекционист Никифоров оценил способность менингита перейти в пандемию
Представитель ФМБА России ученый Владимир Никифоров прокомментировал вероятность пандемии из-за вспышки заражений менингитом.
Инфекционист Никифоров оценил способность менингита перейти в пандемию как крайне низкую, практически неосуществимую.
«В отличие от коронавирусной инфекции и гриппа, менингококковая инфекция не может привести к тотальным эпидемиям или пандемии», - заявил он в комментарии для ТАСС.
В то же время Владимир Никифоров констатировал: вспышки заболеваемости менингитом действительно возможны. Менингококковая инфекция наиболее быстро передается среди коллективов людей, находящихся в замкнутом пространстве, – ее возбудитель инфицирует воздушно-капельным путем.
Эксперт ФМБА добавил, что менингит сегодня достаточно хорошо лечится, однако не исключены и наиболее тяжелые последствия инфекции с летальным исходом. Это происходит обычно при заражении агрессивным возбудителем инфекции или при «неполадках с иммунитетом».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Мясниковым были названы факторы, которые усиливают подверженность человека заражению менингитом.
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Владимир Никифоров
Здоровье
главный внештатный специалист по инфекционным болезням Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России
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