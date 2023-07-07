«В отличие от коронавирусной инфекции и гриппа, менингококковая инфекция не может привести к тотальным эпидемиям или пандемии», - заявил он в комментарии для ТАСС.

Инфекционист Никифоров оценил способность менингита перейти в пандемию как крайне низкую, практически неосуществимую.В то же время Владимир Никифоров констатировал: вспышки заболеваемости менингитом действительно возможны. Менингококковая инфекция наиболее быстро передается среди коллективов людей, находящихся в замкнутом пространстве, – ее возбудитель инфицирует воздушно-капельным путем.Эксперт ФМБА добавил, что менингит сегодня достаточно хорошо лечится, однако не исключены и наиболее тяжелые последствия инфекции с летальным исходом. Это происходит обычно при заражении агрессивным возбудителем инфекции или при «неполадках с иммунитетом».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Мясниковым были названы факторы , которые усиливают подверженность человека заражению менингитом.

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