Минсельхоз предложил пятилетние планы по борьбе с бруцеллезом в регионах России

Минсельхоз России подготовил инициативу, предусматривающую разработку пятилетних программ по противодействию бруцеллезу на территории субъектов РФ.

В основу документа легли рекомендации Всемирной организации по охране здоровья животных и положения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, а также международный опыт борьбы с этим заболеванием.

Комплекс мер включает регулярный мониторинг эпизоотической обстановки, проведение обследований в зонах с повышенным риском и повышение квалификации специалистов, работающих в данной сфере.

Бруцеллез может представлять опасность для людей: заражение возможно при контакте с инфицированными животными или употреблении продуктов, полученных от них.

В числе приоритетных задач — развитие системы наблюдения и обучение кадров для своевременного выявления и реагирования на случаи заболевания.