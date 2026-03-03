Фельдшер скорой помощи рассказала о важном порядке передачи информации при вызове

В экстренных ситуациях правильная последовательность передачи информации диспетчеру может повлиять на эффективность оказания помощи. Об этом сообщила фельдшер скорой помощи Березовская, отметив ключевые моменты при обращении на номер экстренных служб.

По словам специалиста, при звонке важно первым делом назвать точный адрес происшествия. Даже если разговор будет прерван, эта информация позволит оперативно направить бригаду на место вызова.

В случаях аварий или пожаров рекомендуется сообщать примерное количество пострадавших. Это необходимо для корректного распределения ресурсов и определения необходимого числа медицинских работников.

Березовская также выделила симптомы, которые могут указывать на угрозу жизни: потеря сознания, остановка дыхания, судороги, выраженная боль в груди, внезапная одышка, холодный пот, высокое артериальное давление, онемение конечностей, сильное кровотечение или признаки удушья, особенно у детей.

Фельдшер подчеркнула, что важно сохранять спокойствие и четко формулировать информацию для диспетчера. Это способствует более быстрой и точной передаче данных, необходимых для своевременного реагирования экстренных служб.