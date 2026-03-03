Баранова сообщила о влиянии гормонов на продолжительность сна у женщин

Продолжительность сна у женщин может отличаться от мужской из-за особенностей гормонального фона, отметила заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, врач-невролог и сомнолог Елена Баранова.

По её словам, в различные периоды жизни женщины могут сталкиваться с нарушениями сна, особенно во время беременности, после рождения ребёнка и в период менопаузы. Эти изменения связаны с физиологическими процессами, которые могут влиять на качество и продолжительность ночного отдыха.

Баранова подчеркнула, что в таких условиях женщинам может потребоваться больше времени для восстановления сна по сравнению с мужчинами. Она также обратила внимание на значимость учёта индивидуальных особенностей организма при формировании режима отдыха.

Тема сна и его влияния на здоровье остаётся актуальной для специалистов, поскольку нарушения сна могут затрагивать различные возрастные и социальные группы. Вопросы, связанные с качеством сна, регулярно обсуждаются в медицинском сообществе.

Ранее профессор и заслуженный врач РФ Роман Бузунов отмечал, что прослушивание новостных или политических подкастов перед сном способно повлиять на способность выспаться, что также может быть важно при формировании здоровых привычек.