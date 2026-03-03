Баранова сообщила о влиянии гормонов на продолжительность сна у женщин

133 Фото: MedikForum.ru
Баранова сообщила о влиянии гормонов на продолжительность сна у женщин

Продолжительность сна у женщин может отличаться от мужской из-за особенностей гормонального фона, отметила заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, врач-невролог и сомнолог Елена Баранова.

По её словам, в различные периоды жизни женщины могут сталкиваться с нарушениями сна, особенно во время беременности, после рождения ребёнка и в период менопаузы. Эти изменения связаны с физиологическими процессами, которые могут влиять на качество и продолжительность ночного отдыха.

Баранова подчеркнула, что в таких условиях женщинам может потребоваться больше времени для восстановления сна по сравнению с мужчинами. Она также обратила внимание на значимость учёта индивидуальных особенностей организма при формировании режима отдыха.

Тема сна и его влияния на здоровье остаётся актуальной для специалистов, поскольку нарушения сна могут затрагивать различные возрастные и социальные группы. Вопросы, связанные с качеством сна, регулярно обсуждаются в медицинском сообществе.

Ранее профессор и заслуженный врач РФ Роман Бузунов отмечал, что прослушивание новостных или политических подкастов перед сном способно повлиять на способность выспаться, что также может быть важно при формировании здоровых привычек.

Читать MedikForum.ru в
Профессор Баранова: пониженная температура тела у человека связана с долголетием
Академик РАН: даже легкий коронавирус вызывает изменение мозга
«Вызывает рак»: врач Баранова объяснила опасность завтрака из сосисок
В Иванове в феврале зарегистрировано 415 новорождённых
Стоматологи Нижнего Новгорода рассказали о безопасности лечения зубов детям под наркозом
В Смоленской области зафиксирован рост инфекционных заболеваний в 2025 году