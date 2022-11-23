Назван опасный симптом разрушения поджелудочной железы

«При хроническом панкреатите поджелудочная железа неминуемо разрушается – сначала работает на 90 процентов, потом на 70, а потом только на 30», - отметил врач.

«сильная боль в животе, тошнота и рвота».

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов сообщил: панкреатит, как острый, так и хронический, значительно расширил свою распространенность среди россиян. Данная патология подразумевает воспаление, и на железу оно оказывает разрушительное действие. Особенно коварен в этом плане хронический панкреатит, который часто остается без лечения – его симптомы переносятся людьми как некоторый дискомфорт, который можно и потерпеть.Вялов предупредил: поджелудочная железа, подверженная хроническому панкреатиту, со временем перестает выполнять функцию по выработке необходимых для пищеварения ферментов.Сергей Вялов назвал наиболее опасный симптом, который может возникать у людей с данным нарушением –Специалист подчеркнул, что терпеть недомогание с подобной симптоматикой при панкреатите категорически нельзя: оно свидетельствует об обострении воспалительного процесса, чреватого таким разрушением поджелудочной железы, при котором уже возможен летальный исход.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что полифагия часто является ранним упускаемым из виду признаком диабета.

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