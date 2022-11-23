Врач: плохой сон и сильная усталость зимой возникают из-за нехватки витаминов
По словам терапевта и эндокринолога Елены Киселевой, многие проблемы с организмом зимой возникают вследствие недостатка нужных ему витаминов.
Специалист рассказала в интервью, что медики различают жирорастворимые витамины и водорастворимые витамины.
«Жирорастворимые (А, Д, Е, К) могут накапливаться в жировой ткани и печени, а водорастворимые (С, Р, РР, Н и группа В) быстро выводятся из организма, и необходимо их постоянное поступление извне», - объяснила Киселева «Известиям».
Говоря о том, что вызывает нехватку витаминов зимой, врач перечислила следующие факторы.
- Несбалансированное, обедненное натуральными и растительными продуктами питание.
- Недостаток солнца.
- Наличие заболеваний, препятствующих усвоению или синтезу витаминов.
- Стресс, состояние выгорания, перегрузки.
- Курение.
«Насторожить должны слабость и повышенная утомляемость, нарушения сна ночью, изменение качества кожи и волос, изменение веса, легкое возникновение синяков и склонность к кровотечениям, изменение зрения, снижение чувствительности конечностей, судороги».
Киселева посоветовала проверять содержание витаминов посредством анализа крови. На основании их показателей врач может назначать наиболее эффективно восполняющие нехватку нужных веществ препараты или давать рекомендации по корректировке рациона.
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Елена Киселева
Здоровье
врач-терапевт, врач-эндокринолог
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