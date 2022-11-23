Врач: плохой сон и сильная усталость зимой возникают из-за нехватки витаминов

«Жирорастворимые (А, Д, Е, К) могут накапливаться в жировой ткани и печени, а водорастворимые (С, Р, РР, Н и группа В) быстро выводятся из организма, и необходимо их постоянное поступление извне», - объяснила Киселева «Известиям».

Несбалансированное, обедненное натуральными и растительными продуктами питание.

Недостаток солнца.

Наличие заболеваний, препятствующих усвоению или синтезу витаминов.

Стресс, состояние выгорания, перегрузки.

Курение.

«Насторожить должны слабость и повышенная утомляемость, нарушения сна ночью, изменение качества кожи и волос, изменение веса, легкое возникновение синяков и склонность к кровотечениям, изменение зрения, снижение чувствительности конечностей, судороги».

Специалист рассказала в интервью, что медики различают жирорастворимые витамины и водорастворимые витамины.Говоря о том, что вызывает нехватку витаминов зимой, врач перечислила следующие факторы.Елена Киселева уточнила, какие симптомы могут указывать на дефицит витаминов. Она отметила, что частые проблемы зимнего времени – плохой сон, повышенная утомляемость и раздражительность, выпадение волос – могут обусловливаться именно гиповитаминозом.Киселева посоветовала проверять содержание витаминов посредством анализа крови. На основании их показателей врач может назначать наиболее эффективно восполняющие нехватку нужных веществ препараты или давать рекомендации по корректировке рациона.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие типы аллергии могут обостряться зимой.

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