Ирина Окунева рассказала о мифах и фактах, связанных с раком молочной железы

Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева прокомментировала распространённые мнения о причинах возникновения рака молочной железы.

По словам Окуневой, беременность и грудное вскармливание действительно оказывают влияние на вероятность развития этого заболевания, однако полностью исключить риск они не могут. Специалист отметила, что снижение вероятности появления опухоли связано с возрастом женщины при рождении первого ребёнка: чем раньше наступила первая беременность с полным сроком, тем больше снижение риска.

В частности, вероятность развития рака молочной железы уменьшается на 20% при рождении первого ребёнка в 20 лет, на 10% — в 25 лет и на 5% — в 35 лет. Тем не менее, полная защита от заболевания не гарантируется даже при наличии этих факторов.

Окунева также прокомментировала мнение о том, что неудобное нижнее бельё может быть причиной развития рака молочной железы. По её словам, ранее бытовало представление, что тесные бюстгальтеры способствуют застою лимфы и накоплению вредных веществ, однако научных подтверждений этой связи не существует.

Тема профилактики и информирования о раке молочной железы остаётся актуальной, поскольку заболевание может представлять опасность для здоровья женщин. Эксперты рекомендуют уделять внимание регулярным медицинским обследованиям и быть осведомлёнными о факторах риска.