В Челябинской области за два месяца зарегистрировали 763 новых собаки

В Челябинской области за последние два месяца на учёт были поставлены 763 собаки. Регистрация домашних животных проводится в установленном порядке, что позволяет вести учёт и контроль за питомцами.

Согласно действующим правилам, владельцы обязаны зарегистрировать собаку в течение 15 рабочих дней после приобретения, если животное старше трёх месяцев, либо после достижения этим возрастом. Процедура регистрации включает вживление чипа, который вводится под кожу с помощью инъекции.

Чипирование проводится без необходимости восстановительного периода, и, по информации специалистов, процедура считается относительно безболезненной как для собак, так и для кошек. Это позволяет быстро идентифицировать животное при необходимости.

Вопросы учёта домашних животных приобретают актуальность в связи с необходимостью обеспечения безопасности и контроля за их содержанием. Регистрация способствует предотвращению случаев потери питомцев и упрощает поиск владельцев.

В случае гибели животного владельцу необходимо в течение 15 календарных дней обратиться в ветеринарную станцию и предоставить соответствующую справку об утилизации. Такие меры направлены на соблюдение санитарных норм и поддержание порядка в обращении с домашними животными.