В Медсанчасти № 8 Серпухова начали применять ботулинотерапию

В медицинской части № 8 города Серпухова внедрили ботулинотерапию как новый метод медицинской помощи.

Об этом сообщила врач-невролог высшей квалификационной категории Ирина Грибенюк, отметив востребованность и современность подхода.

По словам специалиста, ботулинотерапия теперь доступна пациентам учреждения, в том числе для коррекции спастических состояний после инсультов.

Метод применяется при спастических гемипарезах, которые могут возникать у пациентов после перенесённых ишемических и геморрагических инсультов.

Ирина Грибенюк подчеркнула, что внедрение ботулинотерапии расширяет возможности реабилитационной помощи и может повысить качество жизни пациентов с неврологическими нарушениями.