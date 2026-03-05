Весной активизируются заболевания желчного пузыря, осенью — кишечные проблемы

Сезонные изменения могут влиять на состояние здоровья, отмечают специалисты. Весной и осенью наблюдается рост числа обращений по поводу различных заболеваний органов пищеварения и кожи.

В весенний период, по данным врачей, снижается уровень витаминов в организме, что делает иммунную систему более восприимчивой к внешним воздействиям. Это может способствовать обострению хронических заболеваний, в том числе связанных с желчным пузырём.

Осенью, с наступлением холодов и началом отопительного сезона, увеличивается риск сухости кожи и рецидивов хронических дерматозов. Также специалисты обращают внимание на возможные проблемы с кишечником в этот период.

Летом, в условиях высокой температуры, организм теряет больше жидкости, что может приводить к сгущению крови и снижению кровоснабжения внутренних органов, включая желудочно-кишечный тракт.

Врачи рекомендуют уделять внимание сбалансированному питанию и поддержанию физической активности в течение всего года, чтобы снизить вероятность сезонных обострений. Также отмечается важность контроля за состоянием кожи и своевременного обращения за медицинской помощью при появлении симптомов.