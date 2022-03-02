Опасное время суток, на которое приходится пик инфарктов и инсультов: кардиолог
Медики отмечают, что у хронических заболеваний есть определенный период, в который обострения происходят чаще всего. Если их знать, есть шанс предупредить, например, приступ гипертонии и даже избежать инсульта.
Инфаркт
Чаще всего происходит с 6 до 9 часов утра - именно в это время повышается давление и увеличивается вязкость крови.
Инсульт
Чаще случается с 4 до 6 часов утра. Его провокаторы - замедленный кровоток и высокий уровень холестерина.
Сахарный диабет
С 1 до 3 часа ночи снижается уровень сахара в крови.
Гипертония
Приступы обычно происходят между 6 и 10 часами утра, перед пробуждением или сразу после него.
Артрит
Тоже обостряется после пробуждения. Это связано с отеком околосуставных тканей, происходящим во время сна. Пациенты часто говорят, что «им надо расходиться».
Считается, что чаще всего обострения происходят в осенне-зимний период, на который приходится пик заражений ОРВИ. Респираторные заболевания увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Зимой чаще всего происходят и случаи обострения артрита. Аллергии обычно обостряются весной, если речь идет о поллинозе.
Как снизить риск развития обострения
- Просыпайтесь после 7:30 утра.
- Не вставайте резко с кровати — делать это надо постепенно, не торопясь.
- После пробуждения выпейте стакан воды, чтобы разжижить кровь.
- С 16 до 18 часов выполните физические упражнения.
Еще одна причина повышенного риска сезонных обострений - изменение гормонального фона. С октября световой день быстро сокращается, и изменяется выработка всех гормонов в организме, что отрицательно сказывается на людях с хроническими заболеваниями.
Важно помнить, что холод и повышенная влажность, сокращение светового дня, колебания в атмосферном давлении приводят к обострению хронических заболеваний. Артрозы, артриты, ревматизм часто обостряются именно осенью. Кроме того, в осеннее время многие сталкиваются с депрессиями и переменами настроения.
Обострение аллергии
Осенью чаще всего обостряется не поллиноз, а другие специфические виды аллергии. Почему так происходит?
Холод. Аллергия на холод проявляется покраснениями кожи, сыпью, появлением волдырей и т.д. Может вызывать одышку, кашель, отек органов дыхания.
Плесень. При повышенной влажности плесень разрастается в жилых домах, подвалах, кладовых. Она поражает опавшую листву, сено, запасы. Для многих плесень – сильный аллерген.
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