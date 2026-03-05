Артем Комаров из Нового Уренгоя оказал помощь 200 пациентам в Волновахской больнице

Анестезиолог-реаниматолог Артем Комаров из Нового Уренгоя завершил двухмесячную работу в Волновахской районной больнице, где оказал медицинскую помощь 200 пациентам.

В рамках командировки Комаров участвовал в проведении седации при плановых хирургических вмешательствах, а также занимался лечением пациентов с онкологическими заболеваниями и военнослужащих с осколочными ранениями.

Помимо непосредственной медицинской практики, специалист обменивался профессиональным опытом с коллегами из региона, что отмечается как важный элемент командной работы в сложных клинических ситуациях.

Сотрудничество между медицинскими специалистами из разных регионов способствует повышению качества оказания помощи пациентам с различными профилями заболеваний.

Ранее в феврале деятельность ямальских врачей в Волновахе была отмечена визитом главы Минздрава ДНР, что подчеркивает значимость межрегионального взаимодействия в сфере здравоохранения.