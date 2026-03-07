В Солнечногорском роддоме с начала 2026 года появилось более 100 новорожденных

В акушерском отделении Солнечногорского роддома подвели итоги первых месяцев 2026 года: здесь зарегистрировано свыше 100 рождений.

Как сообщила заведующая отделением Анна Самко, с января по март в учреждении на свет появилось значительное количество малышей. По её словам, в текущем году число новорожденных девочек оказалось выше, чем мальчиков, что отличается от показателей предыдущего года.

В роддоме отметили, что подобное распределение по полу среди новорожденных фиксируется не каждый год, и такие изменения могут быть предметом дальнейшего наблюдения специалистов.

Вопросы материнства и детского здоровья традиционно остаются в центре внимания медицинского сообщества. По мнению Анны Самко, регулярное информирование будущих родителей способствует формированию ответственного отношения к вопросам здоровья матери и ребёнка.

Для поддержки семей и повышения информированности в Солнечногорске продолжают работу образовательные программы. В частности, каждую неделю по четвергам в 15:00 в здании женской консультации на улице Почтовая, 19 проходят лекции «Школы здорового материнства».