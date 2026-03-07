Эксперт Пироговского университета сообщил о вирусах, актуальных весной 2026 года

В преддверии весеннего сезона 2026 года специалисты отмечают одновременное распространение нескольких вирусных инфекций, представляющих актуальную угрозу для здоровья населения.

Среди инфекций, на которые обращают внимание эксперты, выделяются вторая волна гриппа, новый вариант коронавируса под названием «Стратус», а также атипичная форма вируса Коксаки. Кроме того, продолжается циркуляция вируса гриппа А(H1N1)pdm09, известного как «свиной» грипп.

По информации представителей Пироговского университета, наибольшую уязвимость к этим инфекциям сохраняют пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.

Вирусолог подчеркивает, что весенний период традиционно связан с ростом числа респираторных заболеваний, что требует повышенного внимания к вопросам профилактики и наблюдения за эпидемиологической ситуацией.

В качестве одной из мер предосторожности специалисты напоминают о важности регулярного мытья рук с мылом и использовании антисептических средств для снижения риска передачи вирусов.