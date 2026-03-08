Инвестиции в фемтех-стартапы в Европе составляют менее 1% от вложений в медтехнологии

Международное исследование, проведённое швейцарской инвесткомпанией MTIP, нидерландской платформой и венчурным фондом Speedinvest, выявило особенности финансирования фемтех-стартапов по всему миру.

В опросе приняли участие более 440 компаний, работающих в сфере технологий для женского здоровья и благополучия. Аналитики отмечают, что в Европе объём инвестиций в FemTech пока не превышает 1% от всех вложений в медицинские технологии.

США продолжают занимать лидирующие позиции по привлечению венчурного капитала в данном сегменте, оставаясь крупнейшим рынком для фемтехнологий.

Согласно данным исследования, за последние пять лет наибольший объём инвестиций — 2,2 миллиарда долларов — был направлен в стартапы, связанные с женским здоровьем и общим благополучием.

Эксперты подчеркивают, что развитие фемтех-направления может способствовать внедрению новых решений в области здравоохранения и расширению доступа к специализированным сервисам для женщин.