Инвестиции в фемтех-стартапы в Европе составляют менее 1% от вложений в медтехнологии
Международное исследование, проведённое швейцарской инвесткомпанией MTIP, нидерландской платформой и венчурным фондом Speedinvest, выявило особенности финансирования фемтех-стартапов по всему миру.
В опросе приняли участие более 440 компаний, работающих в сфере технологий для женского здоровья и благополучия. Аналитики отмечают, что в Европе объём инвестиций в FemTech пока не превышает 1% от всех вложений в медицинские технологии.
США продолжают занимать лидирующие позиции по привлечению венчурного капитала в данном сегменте, оставаясь крупнейшим рынком для фемтехнологий.
Согласно данным исследования, за последние пять лет наибольший объём инвестиций — 2,2 миллиарда долларов — был направлен в стартапы, связанные с женским здоровьем и общим благополучием.
Эксперты подчеркивают, что развитие фемтех-направления может способствовать внедрению новых решений в области здравоохранения и расширению доступа к специализированным сервисам для женщин.
Оставить комментарий