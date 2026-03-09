Пензенцам напомнили о необходимости вакцинации от дифтерии и столбняка каждые 10 лет

Жителям Пензенской области напомнили о важности регулярной вакцинации против дифтерии и столбняка в соответствии с национальным календарём прививок.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «Объясняем.РФ», после достижения 18 лет гражданам рекомендуется проходить вакцинацию от указанных инфекций с интервалом в 10 лет. Для этого используются либо комбинированная вакцина АДС-М, либо препараты, направленные на профилактику каждого заболевания отдельно — АД и АС.

Повторная иммунизация проводится через каждые десять лет, что позволяет поддерживать необходимый уровень защиты.

Вакцинация от дифтерии и столбняка включена в перечень обязательных профилактических мероприятий, предусмотренных для взрослого населения России. Эти инфекции могут представлять опасность для здоровья при отсутствии своевременной иммунизации.

В случае утраты медицинской карты или отсутствия сведений о предыдущих прививках специалисты советуют провести лабораторное исследование крови для уточнения иммунного статуса.