Сотрудники Усть-Лабинского элеватора прошли обследование в мобильном центре здоровья

На территории Усть-Лабинского элеватора проведено комплексное медицинское обследование работников в рамках корпоративной инициативы по поддержке здоровья персонала.

Более тридцати сотрудников мукомольного предприятия приняли участие в диагностике, организованной мобильным центром «Маршрут здоровья».

В рамках обследования были проведены измерения основных показателей здоровья, включая рост, вес, артериальное и внутриглазное давление, а также экспресс-анализы уровня холестерина и глюкозы в крови. Кроме того, специалисты оценили состояние сердечно-сосудистой системы с помощью кардиовизора.

Подобные программы направлены на раннее выявление возможных отклонений в состоянии здоровья и способствуют формированию культуры профилактики среди работников промышленных предприятий.

По итогам обследования каждый участник получил индивидуальную консультацию терапевта, что позволяет своевременно обратить внимание на возможные изменения в состоянии здоровья и при необходимости обратиться за дальнейшим медицинским наблюдением.