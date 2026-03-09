В Омске отмечают рост числа случаев пастереллёза среди скота и возможное влияние на рынок мяса

В ряде сибирских регионов, включая Омск, зафиксировано увеличение числа инфекционных заболеваний среди сельскохозяйственных животных. Специалисты отмечают, что помимо известных случаев бешенства, участились вспышки пастереллёза.

Введение карантинных мер и вынужденный забой скота стали ответом на распространение болезни. Ветеринарные службы связывают ситуацию с недостаточным уровнем вакцинации, а также с нарушениями условий содержания животных и слабым ветеринарным контролем.

Экономист Евгений Харлампенков сообщил, что при масштабном сокращении поголовья скота в регионах возможно повышение стоимости мясной продукции.

Пастереллёз может представлять опасность для сельскохозяйственных животных, что требует повышенного внимания к мерам профилактики и контроля со стороны владельцев хозяйств и ветеринарных служб.

Ветеринары рекомендуют соблюдать меры предосторожности и уделять внимание санитарным условиям содержания животных, чтобы снизить риск распространения инфекций.