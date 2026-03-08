В Элисте мобильные диагностические комплексы принимают пациентов до конца марта

В Элисте и районах продолжается работа мобильных диагностических комплексов, организованная региональным минздравом. До 31 марта жители могут пройти обследования в передвижных пунктах и стационарных медицинских учреждениях.

Мультидисциплинарные медицинские бригады, в состав которых входят специалисты из элистинских клиник и центральных районных больниц, проводят приём по заранее утверждённому расписанию. Для удобства пациентов обследования доступны как в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах, так и в мобильных комплексах, оснащённых современным оборудованием.

В рамках работы мобильных пунктов можно пройти электрокардиографию, маммографию и ультразвуковое исследование. Также организована сдача анализов крови и мочи.

По информации минздрава региона, подобные мероприятия позволяют повысить доступность медицинской диагностики для населения, особенно в отдалённых населённых пунктах.

Врачи отмечают, что проведение регулярных обследований способствует своевременному выявлению различных заболеваний. Пациенты также могут получить индивидуальные рекомендации по вопросам поддержания здорового образа жизни.