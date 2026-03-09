Стоматолог Каратаева предупредила о рисках отбеливающих средств с маркетплейсов

В последнее время россияне всё чаще приобретают отбеливающие полоски, гели и каппы через маркетплейсы, стремясь снизить расходы на стоматологические процедуры.

Стоматолог Екатерина Каратаева отмечает, что в подобных товарах могут содержаться компоненты, потенциально опасные для здоровья. В частности, формальдегиды способны провоцировать аллергические реакции и раздражение слизистой оболочки, а фталаты могут оказывать влияние на эндокринную систему.

Кроме того, при использовании отбеливающих средств без контроля специалиста возможно деминерализация эмали. Это приводит к тому, что зубы начинают быстрее впитывать пигменты из пищи и напитков.

Тема приобретения средств для отбеливания зубов через интернет-площадки становится всё более актуальной на фоне роста популярности домашних процедур. По словам Каратаевой, самостоятельное применение подобных продуктов может представлять опасность для состояния полости рта.

Стоматолог рекомендует перед использованием любых отбеливающих средств консультироваться с врачом для оценки состояния эмали и десен, а также для исключения возможных противопоказаний и своевременного лечения кариеса.