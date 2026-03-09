В Хабаровском крае маникюр и педикюр будут выполнять по новым стандартам ГОСТ

В Хабаровском крае внедряются новые стандарты оказания услуг маникюра и педикюра, соответствующие требованиям ГОСТ. Изменения касаются как порядка выполнения процедур, так и используемых методов.

Согласно установленным правилам, аппаратная обработка занимает от 40 до 70 минут, а педикюр — от одного до полутора часов, в зависимости от выбранной услуги. Процедура включает десять обязательных этапов, начиная с гигиенической обработки рук и заканчивая нанесением масла.

В рамках новых требований запрещено использование обрезного метода педикюра с применением режущих инструментов, таких как станки или лезвия. Это положение направлено на повышение безопасности и качества предоставляемых услуг.

Соблюдение стандартов ГОСТ может иметь значение для потребителей, поскольку отклонение от установленных норм может стать основанием для предъявления претензий по качеству обслуживания.

Введение новых правил призвано повысить уровень безопасности и минимизировать возможные риски для клиентов. Специалисты рекомендуют обращать внимание на соответствие процедур установленным стандартам.