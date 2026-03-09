Психогенная дисфагия: симптомы и возможные причины ощущения кома в горле

Ощущение кома в горле может быть связано с психогенной дисфагией, которая сопровождается рядом характерных признаков. Среди них специалисты отмечают навязчивое першение, постоянное желание откашляться, сухость слизистых оболочек и чувство сдавленности в области кадыка или яремной ямки.

Длительное нервное напряжение приводит к постоянному выбросу гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол, что может способствовать появлению указанных симптомов. В ряде случаев пациенты испытывают канцерофобию — выраженный страх развития онкологических заболеваний, что усиливает тревожность и может поддерживать спазм горла.

Для уточнения диагноза и исключения других причин специалисты рекомендуют консультацию гастроэнтеролога. Это необходимо для проверки на наличие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), так как заброс желудочного содержимого способен раздражать горло и создавать ощущение кома.

Психогенная дисфагия может представлять опасность для качества жизни, поскольку тревожные состояния и страхи способны усиливать неприятные ощущения. Важно учитывать, что подобные симптомы требуют комплексного подхода и наблюдения специалистов.

Врачи подчеркивают, что своевременное обращение за медицинской помощью позволяет исключить органические причины и подобрать оптимальную тактику наблюдения. При появлении подобных признаков рекомендуется соблюдать меры предосторожности и не заниматься самостоятельной диагностикой.