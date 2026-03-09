Гастроэнтеролог Андрианова: ежедневное употребление супа не является обязательным

Гастроэнтеролог Анастасия Андрианова сообщила, что включение супов в рацион не считается необходимым для всех людей ежедневно.

По словам специалиста, овощные супы могут способствовать увеличению потребления клетчатки, что важно для поддержания нормальной работы кишечника.

Андрианова также обратила внимание на необходимость умеренного использования соли при приготовлении блюд, напомнив, что взрослым рекомендуется не превышать 5 граммов соли в сутки.

Врач подчеркнула, что для приготовления супов предпочтительнее выбирать нежирные сорта мяса, такие как телятина, курица или индейка, чтобы снизить нагрузку на поджелудочную железу.

Тема правильного питания и сбалансированного рациона регулярно обсуждается специалистами, поскольку рацион может оказывать влияние на общее состояние здоровья.

Андрианова отметила, что подход к питанию должен быть индивидуальным, и выбор блюд зависит от особенностей организма и личных предпочтений.