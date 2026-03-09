В России внедрят отечественные тест-системы для ранней диагностики диабета I типа

В системе российского здравоохранения планируется внедрение новых отечественных тест-систем, предназначенных для раннего выявления сахарного диабета I типа.

По информации разработчиков, эти диагностические инструменты способны определять заболевание на доклинической стадии, когда симптомы еще не проявились. Такой подход позволяет начать медицинское наблюдение до появления осложнений.

Внедрение тест-систем предусмотрено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на повышение качества медицинской помощи и профилактику хронических заболеваний.

Сахарный диабет I типа относится к заболеваниям, которые могут развиваться бессимптомно на ранних этапах. Ранняя диагностика, по мнению специалистов, может способствовать снижению риска развития осложнений.

Важным элементом новой стратегии станет формирование федеральной базы данных пациентов. Это позволит перейти от традиционного статистического учета к индивидуальному сопровождению каждого человека с диагнозом диабета.