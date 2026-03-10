В Калифорнии фиксируют увеличение числа случаев кори

В Калифорнии отмечается рост числа заболевших корью, сообщает New York Post.

По данным издания, инфекция распространяется особенно быстро в районах, где уровень вакцинации населения остается низким.

Корь считается одной из наиболее заразных инфекций: для передачи вируса достаточно кратковременного пребывания рядом с инфицированным человеком.

Эксперты отмечают, что ситуация вызывает обеспокоенность, поскольку многие современные медицинские работники в США ранее не сталкивались с этим заболеванием на практике.

Корь была практически ликвидирована в стране к 2000 году благодаря масштабной вакцинации, однако снижение охвата прививками способствует возвращению инфекции. Врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности и следить за эпидемиологической обстановкой.