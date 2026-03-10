Врач Прокофьев сообщил о рисках использования пластиковых контейнеров для разогрева пищи

Пластиковые контейнеры, применяемые для хранения и разогрева еды, могут представлять опасность для здоровья, сообщил врач Прокофьев.

По его словам, особенно стоит обратить внимание на использование этих изделий в микроволновой печи, поскольку воздействие высоких температур способно усилить выделение вредных веществ из пластика.

Прокофьев отметил, что безопасных видов пластика для разогрева пищи не существует, и регулярное применение таких контейнеров может привести к негативным последствиям для организма.

Тема безопасности пищевых контейнеров регулярно обсуждается специалистами, поскольку подобные изделия широко распространены в быту и используются многими людьми ежедневно.

Врач рекомендует рассматривать альтернативные способы хранения и разогрева пищи, такие как специальные термосы или нагрев на плите, чтобы снизить потенциальные риски для здоровья.