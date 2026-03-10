Республиканская детская клиническая больница признана Минздравом лучшей в педиатрии

Министерство здравоохранения России присвоило Республиканской детской клинической больнице статус лучшей медицинской организации педиатрического профиля в стране.

В учреждении внедрена система катамнеза, которая предусматривает длительное наблюдение за детьми после лечения. Такой подход позволяет сопровождать пациентов не только участковыми педиатрами, но и профильными специалистами самой больницы, включая использование телемедицинских технологий.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о планах посетить больницу и ознакомиться с работой корпуса на Тихорецкой улице. Он отметил, что развитие детской медицины остаётся одним из приоритетных направлений для региона.

Система катамнеза, реализованная в РДКБ, способствует комплексному медицинскому наблюдению за детьми, что может повысить эффективность реабилитации и своевременного выявления изменений в состоянии здоровья.

Внедрение телемедицинских инструментов в практике наблюдения позволяет специалистам РДКБ поддерживать связь с пациентами и их семьями, а также оперативно реагировать на возникающие вопросы в процессе восстановления.