Диета карнивор: особенности питания по Шону Бейкеру и состав разрешённых продуктов

В последние годы диета карнивор вновь привлекла внимание благодаря публикациям американского хирурга и спортсмена Шона Бейкера. Он подробно описал этот подход к питанию в своей книге, вышедшей в 2018 году.

Карнивор предполагает полный отказ от углеводов и включает только продукты животного происхождения. В рационе разрешены мясо, рыба, морепродукты и субпродукты, что отличает этот режим питания от других диет.

Согласно данным, мясо, в том числе постная говядина, содержит значительное количество белка, аминокислот, железа, цинка, селена и витаминов группы В. Например, порция в 85 граммов обеспечивает около 9% суточной калорийности (при рационе в 2000 калорий) и 19% жира.

Вопросы о пользе и возможных рисках такого питания обсуждаются в медицинском сообществе, поскольку исключение углеводов и ограничение разнообразия продуктов может влиять на состояние здоровья.

Шон Бейкер акцентирует внимание на необходимости строгого соблюдения принципов диеты карнивор и подчеркивает, что рацион должен состоять исключительно из продуктов животного происхождения.