Чай снижает риск развития деменции - какой сорт лучше всего пить?

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Чай снижает риск развития деменции - какой сорт лучше всего пить?


Зеленый чай может иметь нейропротекторные свойства.


Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции — представляет собой разрушительное состояние, от которого ежегодно страдают миллионы людей. В то время, когда ученые добиваются успехов в разработке реактивных методов лечения, также наблюдается прогресс в выяснении того, что может предотвратить болезнь.

Зеленый чай и черника могут помочь защитить мозг от повреждений, вызванных болезнью Альцгеймера.


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«Исследование выявило двух многообещающих кандидатов, катехины зеленого чая и ресвератрол, с сильными свойствами против зубного налета и функциональными нейропротекторными свойствами в сочетании с минимальной нейротоксичностью. Несмотря на то, что в предыдущих отчетах предполагалось, что эти соединения обладают потенциальными нейропротекторными свойствами», - говорит врач-нутрициолг Игорь Стоков специально для МедикФорум.

Катехины представляют собой форму флавоноидов – природных противовоспалительных средств. Ранее его связывали с сердечными заболеваниями, опять же из-за зеленого чая.

Результаты исследования показали, что катехины в зеленом чае, по-видимому, обладают некоторыми свойствами против бляшек — болезнь Альцгеймера возникает, когда в мозге накапливаются бляшки, медленно закрывающие орган.


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