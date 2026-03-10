В Ярославле начал работу центр поддержки женщин «Спаси жизнь»

В Ярославле начал функционировать центр гуманитарной поддержки «Спаси жизнь», оказывающий помощь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В учреждении предоставляют консультации тем, кто находится перед выбором, связанным с сохранением беременности. По информации организаторов, с момента запуска программы по всей стране поддержку получили 24 тысячи женщин, ожидающих ребенка.

Специалисты центра продолжают сопровождать молодых матерей и после рождения детей, предоставляя круглосуточную помощь и консультации.

Вопросы поддержки женщин в период беременности и после родов остаются актуальными для многих регионов России. Эксперты отмечают, что подобные центры могут способствовать снижению психологической нагрузки на будущих матерей.

Добровольцы центра подчеркивают, что работа ведется без выходных, что позволяет оперативно реагировать на обращения и обеспечивать необходимую поддержку в любое время.

