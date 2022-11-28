Началось с озноба: 43-летний мужчина с раком 4-й стадии рассказал о симптомах, похожих на грипп

— Все начиналось с лихорадки и озноба, но они всегда проходили, поэтому я не обращал на это внимания. Потом у меня начала болеть спина. Я пошел к мануальному терапевту, который поначалу помог. Затем, примерно через неделю, я упал на пол в гостиной, потому что боль в спине стала вдруг нестерпимой, — поделился мужчина.

— Мы знали, что у него был сепсис, который распространился на позвоночник. Это стало непосредственной проблемой. Наша медицинская команда собралась, чтобы обсудить возможность лечения инфекции с помощью дренажа и антибиотиков, но инфекция была слишком тяжелой, — отметил он.

— Когда я впервые увидел его, он выглядел как человек, готовящийся умереть. Его тело пыталось бороться с тяжелой инфекцией; у него была гипотония, количество лейкоцитов было повышено; он был чрезвычайно слаб и, по сути, становился парализованным. Без лечения следующим вероятным шагом была бы смерть. Что было особенно сложным и крайне необычным в случае мистера Миллера, так это степень его спинальной инфекции, — рассказал медик.

— Его опухоль пробилась, вызвав абсцесс, — отметит врач.

Миллер немедленно госпитализировали. Обследование показало, что у него был обширный абсцесс позвоночника и абсцесс таза.Как рассказал Express врач пациента, заведующий отделением колоректальной хирургии Чарльз Фрил, первоначальный диагноз был неясен.Выглядел пациент очень плохо.По его словам, обычно такие инфекции ограничиваются меньшими сегментами позвоночника. В этих случаях врачи удаляют кость и связки, а затем заменяют их стержнями и винтами. Однако в данном случае инфекция была во всем позвоночнике, от основания черепа до копчика.Миллеру удалили части кости и связок со всех остальных позвонков, от основания черепа до копчика, чтобы уменьшить компрессию и устранить обширную инфекцию, сохраняя при этом подвижность. После операции на позвоночнике он не мог двигаться и был полностью парализован. Через какое-то время он начал передвигаться в инвалидном кресле.Обширная оценка, включая эндоскопию и компьютерную томографию, показала, что причиной опасной для жизни инфекции позвоночника Миллера был рак прямой кишки, также известный как колоректальный рак или рак кишечника. Болезнь зашла слишком далеко — 4 стадия, с метастазами в печень.После выздоровления от инфекционных осложнений Миллер начал системную терапию. После шести полных циклов химиотерапии повторная компьютерная томография показала значительную реакцию заболевания, и было принято решение продолжить еще шесть циклов. Потом опухоль удалили, лечение было длительным.Удивительно, но, как отмечается в статье, Миллер почти полностью выздоровел от инфекционных осложнений и находится в стойкой ремиссии.Читайте также: 10 привычек, которые обязательно помогут вам похудеть

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